André Mazzuco foi diretor executivo de futebol do Botafogo nos últimos dois anosVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/03/2024 17:07

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde deste domingo (17), a saída do diretor executivo André Mazzuco. De acordo com o clube, foi uma decisão pessoal. Ele foi o primeiro funcionário do Departamento de Futebol contratato pela SAF de John Textor.