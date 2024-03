Em 2024, Maurício marcou dois gols e deu uma assistência pelo Internacional no Campeonato Gaúcho - Ricardo Duarte / SC Internacional

Publicado 17/03/2024 13:10

Rio - O Botafogo tem interesse no meio-campista Maurício, do Internacional, e negocia a contratação do jogador. O empresário do atleta, André Cury, revelou que há conversas entre os clubes para selar a negociação, que está sendo tocada por Deive Bandeira, novo diretor da Eagle Football.

"Eles estão conversando entre os clubes. Existe negociação até porque o Deive Bandeira foi para lá. Existem outros interessados também, mas sem oferta oficial", revelou André Cury à 'Revista Colorada'.

Vale ressaltar que Deive Bandeira era gerente de mercado do Colorado e assumiu a função de diretor de negociação de jogadores da holding de John Textor em janeiro de 2024.



O Internacional detém 50% dos direitos econômicos de Maurício. O Botafogo estaria disposto a investir cerca de 12 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) na contratação do jogador na segunda janela de transferências. A transção poderia ocorrer na janela doméstica de abril, mas é improvável.

No Campeonato Brasileiro do ano passado, Maurício entrou em campo 26 vezes, sendo 22 como titular, marcou seis gols e deu seis assistências. Em 2024, no Gaúcho, tem três participações diretas em gols do Inter em três partidas.