Sob o comando de Jorge Jesus, o Al-Hilal lidera o Campeonato Saudita com folgaDivulgação / Al-Hilal

Publicado 17/03/2024 16:10 | Atualizado 17/03/2024 18:54

Arábia Saudita - A arbitragem da vitória do Al-Hilall sobre o Damac por 2 a 1, no último sábado, 16, gerou insatisfação no técnico romeno Cosmin Contra. Ele declarou que o time de Jorge Jesus foi beneficiado pelo juiz mexicano Adonai Escobedo González.



"Não gosto de falar dos árbitros, mas sempre tenho que falar dos árbitros. Hoje foi uma vergonha. No primeiro tempo, há um pênalti claro, que o VAR não revisa. É para cartão vermelho para Saul", afirmou Contra.



"É uma vergonha que venham árbitros de México, Brasil, Uruguai, Paraguai, e o Al-Hilal, com investimento de 400 milhões de euros, necessita da ajuda dos árbitros", completou.

Se de um lado o romeno fazia duras acusações e, inclusive, socava a mesa na entrevista coletiva, Jorge Jesus não viu motivos para reclamações e ironizou a fala do rival: "Fomos os melhores. Ganhamos esse jogo com dois gols limpos. A equipe do Damac não pode se queixar de nada. A única coisa que pode se queixar é que o Al-Hilal é melhor, muito melhor. Foi melhor no jogo, fez dois gols sem ajuda de ninguém".

O principal motivo de insatisfação de Contra foi um possível pênalti não marcado para o Damac na primeira etapa. O árbitro, porém, deu uma penalidade a favor do Al-Hilal no segundo tempo, mas anulou o lance após revisão no VAR.



No fim, a equipe comandada por Jorge Jesus ampliou seu recorde de vitórias seguidas no futebol masculino para 29. Al-Hilal lidera o Campeonato Saudita com 68 pontos, 12 de vantagem sobre o Al-Nassr, segundo colocado.