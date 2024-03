Erick Pulgar em ação pela seleção do Chile - AFP

Publicado 18/03/2024 10:50 | Atualizado 18/03/2024 10:51

Rio - O volante Erick Pulgar foi cortado da convocação do Chile. Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira (18), a seleção sul-americana afirmou que o jogador do Flamengo tem uma lesão muscular no quadríceps e por isso não terá condições de representar o país na Data Fifa.

Na última semana, Pulgar participou de apenas dois treinos do Flamengo. Mesmo assim, se sacrificou pela importância do jogo e foi titular no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Ele foi substituído no empate em 0 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo, com claros sinais de desgaste físico.

A decisão foi tomada após debate entre os médicos da seleção chilena e do Flamengo. Com o corte, o jogador permanecerá no Rio trabalhando para se recuperar a tempo de enfrentar o Nova Iguaçu, no dia 31, pela final do Campeonato Carioca.

Sem Pulgar, o Chile fará dois amistosos na Data Fifa. O país enfrentará a Albânia, na próxima sexta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), e França, na terça (26), às 17h (de Brasília).