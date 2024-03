Gerson em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/03/2024 22:03

Rio - Em meio ao processo de recuperação após passar por uma cirurgia, o meia Gerson, do Flamengo, retirou o cateter das vias urinárias nesta sexta-feira, 22. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Internamente, a avaliação é de que a evolução do Coringa tem sido positiva . A expectativa é de que ele fique à disposição de Tite entre o fim de abril e o início de maio.

No dia 18 de fevereiro, Gerson foi diagnosticado com hidronefrose, que é uma dilatação do rim. No dia 1º de março, ele foi submetido a um procedimento chamado pieloplastia para correção de estenose congênita.

O meio-campista não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro, quando atuou na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Bangu, Campeonato pelo Carioca.