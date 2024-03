Erick Pulgar em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 22/03/2024 10:01

Rio - O volante Erick Pulgar, de 30 anos, tem boas chances de atuar no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, que irá acontecer, no próximo dia 30, no Maracanã. De acordo com informações do portal "Trivela", o colombiano deverá iniciar sua transição para retornos aos gramados na próxima semana.

O jogador sofreu uma lesão no quadríceps na partida contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca, no último sábado. A contusão fez com que Pulgar fosse cortado da seleção chilena que enfrenta a Albania e a França, em amistosos da atual da DataFifa.

Apesar do otimismo em relação ao retorno do volante, o Flamengo também adota cautela. Além da final do Carioca, o Rubro-Negro irá fazer em breve sua estreia pela Libertadores. Três dias depois do primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o grupo de Tite irá encarar o Millonarios, em Bogotá, com a altitude de mais de 2.600 metros. Com isso, o clube carioca teve desgaste excessivo em relação ao jogador.