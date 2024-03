Fãs ficaram indignados com a regalia dos famosos, e Pocah teve que se pronunciar, dizendo que sempre foi fã da banda - Eduardo Martins / Agnews

Publicado 23/03/2024 13:30 | Atualizado 23/03/2024 13:43

Rio - O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 28 anos, interagiu com a cantora Pocah nas redes sociais, após uma brincadeira de seus seguidores no Twitter. Um fã da artista, nascida em Queimados, notou que o perfil da Pocah no Wikipedia colocava o zagueiro do Flamengo como seu pai. A cantora percebeu a verdade e brincou.

gente É REAL eu fui lá no Google pesquisei e realmente o Léo Pereira tá como meu pai kkkkkkkkkkkkkkkkk (?) https://t.co/7HLLnMmZDs — pocahs ideia (@Pocah) March 22, 2024

"gente É REAL eu fui lá no Google pesquisei e realmente o Léo Pereira tá como meu pai kkkkkkkkkkkkkkkkk", escreveu Pocah, que tem um ano a mais que o jogador do Flamengo. Ao perceber a situação, o defensor também entrou na brincadeira. "Virei Pai da Pocah e não to sabendo?".

Posteriormente, a artista publicou uma foto de Léo Pereira com os dizeres "pai". O zagueiro seguiu na brincadeira e postou uma foto em que Pocah aparece no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. Por fim, a namorada de Léo Pereira, a influenciadora Karoline Lima também entrou na história e comentou a publicação da cantora. "Madrasta ama madrasta cuida", brincou.