Agustín RossiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/03/2024 11:30

Rio - Titular do Flamengo desde a chegada de Tite, o goleiro Agustin Rossi, de 28 anos, vem se adaptando ao clube carioca a cada dia mais. Porém, o jogador não escondeu que sente saudades da Argentina. Em entrevista à ESPN do seu país, o atleta abordou a sensação de morar distante do local em que nasceu.

"Sinto falta também, talvez de estar na Argentina com a família, ou seja, com as amizades. Posso te dizer que sinto saudades. Tudo o que foi o Boca, posso dizer que também sinto falta de como foi minha passagem no Lanús, no Defensa y Justicia, também no Chacarita, obviamente. Morar em casa, não?", afirmou.

Rossi fez uma análise entre a qualidade do futebol brasileiro e do argentino. Além disso, o goleiro ressaltou a força da torcida do Flamengo.

"Entre o futebol brasileiro e o argentino talvez se perceba uma pequena diferença no nível técnico. Como se perguntou entre o Boca e o Flamengo, acho que são os grandes clubes de cada país. Agora tivemos que jogar no Carioca em quatro ou cinco jogos no interior do Rio, no Norte, e jogamos com todos os estádios cheios", disse.