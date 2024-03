Fabrício Bruno - AFP

Rio - Titular da seleção brasileira na vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, por 1 a 0, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, recebeu elogios de jornais ingleses. A atuação do defensor contra jogadores de alto nível foi destaque em algumas publicações.

“Fabrício Bruno estreou por causa dos problemas de lesão do Brasil e não errou. O zagueiro do Flamengo estava poderoso”, escreveu o ‘The Guardian’, dando nota 7 para o jogador rubro-negro. O ‘Daily Maily’ teve a mesma avaliação para o atleta e comentou: “O defensor central do Flamengo ‘algemou’ Watkins sem problemas”, disse, se referindo ao vice-artilheiro da Premier League, com 16 gols.

Apesar do destaque, o Flamengo não teve receber propostas do futebol europeu pelo zagueiro. A renovação contratual é um dos trunfos do Flamengo. Após semanas de conversas, as duas partes selaram em fevereiro um acordo até o fim de 2028. Fabrício Bruno, que chegou ao clube em 2022, e foi um dos destaques da temporada passada, recebeu uma valorização salarial.

Outro motivo é o fato de que o Rubro-Negro tem condições de segurá-lo sem maiores sustos. No ano passado, o Flamengo chegou a receber uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 43,47 milhões) de um clube italiano, porém, o clube carioca nem se animou para abrir uma negociação.



O Flamengo contratou Fabrício Bruno em 2022 junto ao Bragantino por R$ 15 milhões. No total, o zagueiro entrou em campo em 101 partidas, fez cinco gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo clube.