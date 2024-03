Zico e Gabigol se encontraram no CT Ninho do Urubu, no fim de janeiro - Divulgação/Flamengo

Publicado 24/03/2024 10:04

confia na recuperação do atual camisa 10 e, inclusive, passou conselhos, quando se encontraram em janeiro, para ajudá-lo a sair do momento ruim, na reserva de Pedro. A fase de Gabigol pode não estar boa desde 2023, mas ele conta com o apoio de peso de Zico. O maior ídolo da história do Flamengo e, inclusive, passou conselhos, quando se encontraram em janeiro, para ajudá-lo a sair do momento ruim, na reserva de Pedro.

"Tive oportunidade de conversar com ele e mostrei que o futebol é isso: altos e baixos. No momento em que está em baixa, tem que estar mais bem preparado do que aquele que está jogando, para, quando tiver chance, mostrar que você pode ser o dono da posição", contou.

A fase ruim começou com os problemas físicos em 2023, mas Gabigol também perdeu espaço com Tite, que optou por Pedro, que não dá brecha ao companheiro ao fazer muitos gols. Conhecedor a fundo do que é o Flamengo, Zico vê o camisa 10 com condições de virar o jogo e o defendeu.



"Pelo o que eu vi, ele está treinando bem, em boa condição física e técnica e está esperando uma oportunidade. Gabigol marcou história no Flamengo, independente do que ele faça daqui para frente. Sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do time e se mostrou um grande profissional. Lógico que, como um jovem, às vezes tem alguma coisa que curte mais e tal, mas vejo um momento de uma preferência por um esquema tático do treinador", avaliou.

O ídolo rubro-negro também minimizou o peso da camisa 10 do Flamengo para a queda de desempenho de Gabigol, que assumiu o número em 2023: "Acho que não (pesou a camisa 10). Inclusive, as camisas de hoje são bem mais leves (risos)".



Diante da fase e dos questionamentos sobre desempenho, a negociação pela renovação se arrasta desde o ano passado. Com contrato até o fim do ano, Gabigol ainda não conseguiu um acerto com a diretoria e viu as conversas ficarem suspensas nos últimos meses. Mas se depender de Zico, o atacante permanecerá por muitos anos.



"Se ele vai ficar ou não, tem gente preparada para saber isso. No meu time, eu gostaria de tê-lo sempre", avisou.