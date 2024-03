Zico com a estátua de cera em sua homenagem: ídolo do Flamengo tem relação antiga com o Nova Iguaçu - Hugo Perruso

Zico com a estátua de cera em sua homenagem: ídolo do Flamengo tem relação antiga com o Nova IguaçuHugo Perruso

Publicado 20/03/2024 07:00 | Atualizado 20/03/2024 12:47

Rio - Fundado há 34 anos, o Nova Iguaçu passou por um longo processo de estruturação até chegar à primeira final de Campeonato Carioca de sua história. E um dos mais importantes passos teve participação fundamental do maior ídolo do Flamengo. Foi com a ajuda de Zico que o clube da Baixada Fluminense conseguiu o terreno para a construção, em 1991, de seu CT, visando à formação de jovens talentos.



De tão importante, o apoio tem destaque no site oficial do Nova Iguaçu, que considera a construção do CT, num terreno de 135 mil metros quadrados, como a primeira grande conquista. Isso foi possível porque, na época, Zico era secretario de Esporte do governo Fernando Collor, entre 1990 e 1991, e ajudou no processo burocrático e político para que o novo clube conseguisse a documentação necessária para a cessão do local.

A reunião para tratar do assunto foi marcada com a ajuda de Zinho, outro nome identificado com o Flamengo. Um dos fundadores e que é o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes foi quem tratou de todo o processo com o ídolo.



"Eu tive a ideia de procurar o Zico porque era torcedor do Flamengo e frequentava os jogos. A imagem do Zico era muito marcante, eu era muito fã dele. Eu trabalhava como gerente de banco na Candelária. Quando eu quis fundar o clube, estava procurando alguns locais e tinha uma área no centro de Nova Iguaçu. É uma área do Governo Federal, da Aeronáutica. Dava medo de ir ao local. Era um pântano, tinha garça, jacaré... Mas na cara de pau, eu olhei o terreno e imaginei que dava para construir um campo de futebol", relembra Jânio Moraes.



"Ele foi muito bacana. Eu já tinha admiração com ele como jogador, mas passei a ter como pessoa. Ele foi muito humilde e lutou muito por isso. Tinha uns deputados que tentaram vetar o projeto em Brasília. Mas o Zico insistiu e ajudou, conseguiu pegar a assinatura necessária. Ele nunca me pediu nada em troca, é uma pessoa decente e maravilhosa. Ele não me conhecia e me ajudou muito. Sou muito agradecido", elogia o dirigente.



CT do Nova Iguaçu tem ficado vazio sem atividades por causa do isolamento social Divulgação

Zico relembrou a ajuda que deu.

Durante o evento de lançamento de sua estátua de cera , na terça-feira (19) no AquaRio,

"Eu despachava na segunda e na sexta no (prédio do) Itamaraty, no Rio, e o Zinho marcou uma audiência comigo lá e levou um grupo daqueles que tinham fundado o Nova Iguaçu. Eles me explicaram qual era o problema, tinha um terreno que não era usado. E aí falei que ia ver o que podia fazer. A coisa foi caminhando e deu certo. E aí a gente ficou feliz, principalmente, do Nova Iguaçu, ter feito um belo centro de treinamento", disse Zico.



Pela boa ação, o eterno camisa 10 do Flamengo seria recompensado no futuro. Com o CT, o Nova Iguaçu revelou alguns nomes que se destacaram no futebol brasileiro e um deles ajudou bastante Zico na época de treinador do Fenerbahçe, da Turquia, entre 2006 e 2008, inclusive com título do Campeonato Turco.



"O Nova Iguaçu revelou grandes jogadores, e um foi Importante pra mim na época de Fenerbahçe, que foi o Deivid, artilheiro no Brasil e por onde passou. Então, os frutos demoram, mas às vezes eles aparecem. E, lógico que fica sempre aquele carinho, né? De torcer para o time, vê-lo crescer. E disso veio uma amizade muito grande tanto com o Jânio como com o Jorge (Moraes, empresário e irmão do presidente do clube). Só que dessa vez, não dá pra torcer para o Nova Iguaçu, né? ", completou o Galinho de Quintino.



Zico elogiou trabalho do técnico Carlos Vitor... em 1998



Em outra doce coincidência entre o Nova Iguaçu e o ídolo do Flamengo, Jânio Moraes recorda de uma passagem em 1998, durante torneio no CFZ, clube do ex-jogador. O atual técnico da equipe finalista, Carlos Vítor, comandava a equipe infantil e teve o trabalho reconhecido, mesmo quando perdia por 5 a 0.



A partida entre CFZ e Nova Iguaçu tinha a transmissão pela antiga TVE (TV Educativa), com comentários de Zico. Apesar da goleada impiedosa no fim do primeiro tempo, ele se mostrava surpreso pelo resultado, diante do que havia visto da equipe da Baixada durante a competição. Por isso, não ficou surpreso com a virada na segunda etapa.



"O CFZ podia empatar para ser campeão, mas, se nós ganhássemos, a Portuguesa era campeã. No intervalo nós tentamos tranquilizar as crianças e, no segundo, nós conseguimos empatar e virar. O Zico falou na transmissão que tinha avisado que nós fazíamos um bom trabalho e que achava estranho aquele placar elástico. Falou bem para caramba (do Nova Iguaçu), que fazíamos um trabalho muito bonito. Nós tiramos o título do CFZ dentro da casa deles. Por coincidência, o técnico era o Carlos Vitor", revelou Jânio.