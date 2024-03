Luiz Felipe Scolari, o Felipão, estava em atrito com a torcida do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, estava em atrito com a torcida do Atlético-MGPedro Souza/Atlético-MG

Publicado 20/03/2024 12:19 | Atualizado 20/03/2024 12:19

O Atlético-MG anunciou a saída de Felipão nesta quarta-feira (20). A decisão, segundo o clube, foi em comum acordo, após uma reunião da diretoria na terça à noite. Entretanto, internamente, o técnico já não tinha apoio de parte dos dirigentes.



Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Galo. De forma consensual, Clube e treinador acertaram o fim do vínculo na manhã desta quarta-feira (20).



O Galo agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidelli pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no seguimento de suas… pic.twitter.com/axNThfcNqN — Atlético (@Atletico) March 20, 2024

Agora, o clube corre atrás de um substituto para que já possa assumir o comando do time na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no dia 30, às 16h30. A tendência é que o novo técnico seja estrangeiro.



A decisão pela troca acontece após o mau desempenho do Atlético-MG neste início de temporada, mas também pela péssima relação entre Felipão e a torcida. O técnico deixa o clube com 41 partidas, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.



Até a chegada de um novo profissional, o auxiliar da comissão técnica fixa do Atlético-MG, Lucas Gonçalves, comandará os treinos. Ele ainda pode estar à frente do time na final do Mineiro, caso um substituto de Felipão não acerte até lá.