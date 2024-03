Novo reforço do Botafogo, Óscar Romero já está no Rio - Divulgação/BFR

Publicado 20/03/2024 10:51 | Atualizado 20/03/2024 12:07

Rio -, 12º reforço do Botafogo para 2024,. Ainda no Aeroporto do Galeão, o paraguaio, que assinou contrato até o fim do ano "Muito contente e ansioso para conhecer meus companheiros. Venho com muita vontade para fazer as coisas com o Botafogo. [...] O Botafogo é um clube muito grande no Brasil. Todas as expectativas são com o clube, com a Libertadores que é muito importante. Quero treinar com os meus companheiros. Senti muita vontade de vir para o Botafogo por ver como estão gerindo o clube e como estão crescendo", disse Romero.