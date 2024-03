Fábio Matias é o treinador interino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2024 17:32

Rio - O Botafogo escapou dos brasileiros, mas terá muito desgaste na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro terá a altitude de Quito, no Equador, além de longas viagens para Barranquilla, na Colômbia, e Lima, no Peru, na caminhada. Com isso, o Glorioso será o brasileiro que vai percorrer a maior distância na competição.

Ao todo, o Botafogo vai percorrer 26.914 km com as viagens do Rio de Janeiro para Quito, Barranquilla e Lima. São 6.588 km a mais do que o Flamengo, o segundo brasileiro que terá mais desgaste com viagens. Já o Fluminense, por sua vez, viajará 16.376 km. O time brasileiro que vai percorrer a menor distância será o Grêmio, com 10.570 km.

O Botafogo eliminou o Aurora, da Bolívia, e o Red Bull Bragantino, para chegar na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro agora inicia a luta para avançar às oitavas de final. A melhor campanha do clube foi em 1963 e 1973, quando foi semifinalista. A estreia do Glorioso na competição será contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, entre os dias 2 e 4 de abril, no Nilton Santos.

Distância que os brasileiros vão percorrer na Libertadores:

1 - Botafogo: 26.914km

2 - Flamengo: 20.326km

3 - São Paulo: 17.234km

4 - Atlético-MG: 16.944km

5 - Fluminense: 16.376km

6 - Palmeiras: 15.032km

7 - Grêmio: 10.570km