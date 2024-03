Júnior Santos, maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, e John Textor, dono majoritário da SAF do clube - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/03/2024 13:16 | Atualizado 19/03/2024 13:50

Rio - Dos males, o menor. O Botafogo escapou dos brasileiros, mas terá a altitude e longos deslocamentos pelo caminho na fase de grupos da Libertadores de 2024. Embora não tenha pego nenhum adversário fácil, o resultado do sorteio , realizado nesta última segunda-feira (18), foi positivo para os alvinegros.

O Botafogo terá pela frente três campeões nacionais: a LDU, do Equador, o Universitário, do Peru, e o Junior Barranquilla, da Colômbia. O time equatoriano, inclusive, é o atual campeão da Sul-Americana e, por isso, foi o cabeça de chave do Grupo D. Recentemente perderam a Recopa para o Fluminense.

O maior problema para o Botafogo pode ser justamente os longos deslocamentos. Ao todo, o Alvinegro vai percorrer 26.914 km — o maior entre os brasileiros na Libertadores. Além disso, a altitude é mais um fator de desgaste. O Glorioso enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, entre os dias 9 e 11 de abril.

Enfrentar a LDU não é novidade para o Botafogo. No ano passado, o Alvinegro enfrentou o time equatoriano na fase de grupos da Copa Sul-Americana e foram dois empates sem gols. A equipe equatoriana conquistou o título da competição ao bater o Fortaleza, nos pênaltis, na decisão.

Já os confrontos contra o Universitário, do Peru, e Junior Barranquilla, da Colômbia, prometem ser duros. Ambos são os atuais campeões nacionais dos seus países e, pelo menos em casa, podem complicar a vida do Botafogo. O Barranquilla, inclusive, é o adversário da estreia, entre os dias 2 e 4 de abril, no Nilton Santos.