Anunciado como reforço do Botafogo na última segunda-feira (18), Óscar Romero celebrou seu acerto com o clube. Em Luque para acompanhar o sorteio da Libertadores a convite do Glorioso, o meia, que assinou até o fim de 2024, falou sobre suas expectativas. Paraguai -. Em Luque para acompanhar o sorteio da Libertadores a convite do Glorioso,

"Sim, estou muito contente de chegar em um clube muito grande do Brasil. Vou dar o melhor de mim para que o Botafogo vá bem", disse ao site "ge".

Durante o evento, Romero recebeu de dirigentes do Botafogo uma camisa 7, número de maior tradição na equipe alvinegra. Porém, a numeração dele ainda não está confirmada, já que Luiz Henrique também é candidato.

"Encontrei com os dirigentes e me entregaram essa camisa. Estou ansioso para chegar no Rio. Por agora sim (recebi o número 7), mas não sei se ficarei com esse. Me deram uma camisa pesada (risos). Tem que colocar o peito na frente e enfrentar o desafio da melhor maneira", completou.

Ao longo da carreira, Romero vestiu as camisas de Cerro Porteño (PAR), Racing (ARG), Shanghai Shenhua (CHI), Alavés (ESP), San Lorenzo (ARG) e Boca Juniors (ARG). O último clube da carreira do jogador foi o Pendikspor, da Turquia. Ele também soma convocações para a seleção do Paraguai e disputou quatro Copas Américas.

Óscar, que é irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, 19, para assinar contrato e realizar exames. A data da apresentação será anunciada em breve.