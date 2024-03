Thairo Arruda, CEO do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2024 20:07

Rio - O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18, em Luque, no Paraguai, antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Representante do Glorioso no país, o dirigente da SAF atualizou a busca do Glorioso por um treinador e se o Alvinegro pretende fazer mais contratações.

Apesar do bom momento que vive o Botafogo sob o comando do interino Fabio Matias, Thairo disse que o Glorioso segue na busca por um treinador. Além disso, afirmou que o torcedor pode ter novidades nas próximas semanas.



"O John (Textor) gosta muito da escola europeia de treinadores, até para trazer essa mentalidade do futebol bonito europeu, toque de bola, e sair um pouco desse modo brasileiro de jogar, chutões. Ele gosta muito de posse de bola, jogo agressivo. Nacionalidade não é o importante. Há treinadores bons em qualquer lugar. É mais o estilo de jogo, e gente está buscando um treinador com esse perfil", revelou Thairo, que completou:

"O Fábio Matias deu uma dor de cabeça positiva para a gente, né. A gente tem feito um processo de construção desse nome que a gente busca no mercado. Em dois dias apenas, depois que o Tiago Nunes saiu, tivemos mais de 50 indicações. É muito difícil chegar no nome ideal. Basicamente, o que a gente pensa é qual nome se encaixa no nosso elenco. Senão, a gente tem que trocar o elenco em função de troca de treinador, que não é bem o ideal. Qual é o treinador que vai poder extrair o máximo do nosso elenco? Essa é a questão principal na escolha do técnico. A gente tem feito esse trabalho de entendimento de cada uma das indicações, outros treinadores que nem foram indicados, mas a gente gosta, para chegar no nome ideal. Esse trabalho tem sido conduzido desde a saída do Tiago Nunes, e espero que a gente possa ter alguma novidade nas próximas semanas".

Com 12 contratações feitas, Thairo avaliou positivamente a janela do Glorioso. No entanto, garantiu que o clube não está buscando mais nenhuma contratação no momento.

"A gente está muito satisfeito com o nosso elenco. Com o Romero, foram 12 contratações, incluindo o Allan e o Igor Jesus que chegam no meio do ano. Foi uma janela muito boa do Botafogo, e a gente está bem satisfeito. Se tiver, é algo pontual. Mas a gente não está buscando nenhuma contratação nesse momento. Caso haja uma oportunidade, a gente sempre está de olho, como qualquer grande clube".