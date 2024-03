John Textor quer um técnico para reiniciar o processo que vinha sendo construído com Luís Castro - Vítor Silva / Botafogo

John Textor quer um técnico para reiniciar o processo que vinha sendo construído com Luís CastroVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2024 16:13 | Atualizado 18/03/2024 16:14

Rio - O Botafogo quer aproveitar a pausa da Data Fifa para acelerar sua busca por novos nomes para os cargos de diretor de futebol e treinador. De acordo com o site "ge", a intenção do clube é definir os profissionais até sexta-feira (22), dia em que o elenco se reapresentará de olho na final da Taça Rio e na estreia na fase de grupos da Libertadores.

As buscas pelos novos nomes são comandadas diretamente por John Textor e são independentes uma da outra. Ou seja, o empresário norte-americano não definiu se buscará um dirigente antes de ir atrás do novo treinador ou vice-versa.

Desde que o auxiliar está no comando da equipe, foram seis vitórias e um empate em sete partidas, além da classificação para a fase de grupos da Libertadores. Para o cargo de técnico, o Botafogo vem adotando cautela desde a demissão de Tiago Nunes, há quase um mês. Fábio Matias assumiu o time interinamente e teve um bom desempenho, dando tranquilidade ao clube na busca pelo novo nome.

Mesmo assim, o Botafogo entende que chegou a hora de definir seu novo comandante. O clube quer alguém experiente e que chegue conhecendo o contexto do futebol brasileiro.

Já as buscas do Botafogo por um novo diretor de futebol são mais recentes. Na última semana, André Mazzuco pediu demissão do clube para trabalhar no Athletico-PR e se despediu no último domingo (17), após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio.

Para o lugar do dirigente, Textor já definiu que quer alguém que domine a língua inglesa e que também fale um segundo idioma — preferencialmente espanhol. Além disso, a ideia é que ele já tenha experiência com times inseridos em uma gestão multiclubes. Enquanto o nome não é definido, o head scout Alessandro Brito ficará responsável pelas funções.

Com a Data Fifa, o Botafogo terá duas semanas livres para trabalhar. O clube só volta a campo no dia 31, contra o Boavista, pela final da Taça Rio. O horário ainda será confirmado pela Ferj.