Na fase de classificação do Carioca, o Boavista venceu o Botafogo em Bacaxá pelo placar de 1 a 0 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2024 16:44

Rio - O Boavista acenou positivamente para a ideia de antecipar as datas das finais da Taça Rio contra o Botafogo. A diretoria da SAF pleiteou junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) visando melhor logística para os primeiros jogos da Libertadores e contou com a ajuda do clube de Saquarema, que, por sua vez, também tem interesse em disputar a decisão antes do previsto.

A tendência é que a primeira partida da final seja confirmada para o dia 27 de março (quarta-feira da próxima semana), e a segunda dia 30 ou 31 de março, no Nilton Santos. Inicialmente, o calendário indicava os jogos nos dias 31 de março e 7 de abril.

Conforme apurou a reportagem do O DIA, também há a possibilidade de o Boavista mandar o primeiro jogo da final no Rio de Janeiro, tirando do Elcyr Resende, em Bacaxá.

Com isso, o Botafogo teria janela livre para treinos entre as partidas contra Junior Barranquilla (2, 3 ou de abril), no Nilton Santos, e LDU (9, 10 ou 11/4), na altitude de Quito, no Equador.