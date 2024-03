Fernando Diniz terá tempo livre para ajustar os problemas do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fernando Diniz terá tempo livre para ajustar os problemas do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/03/2024 11:55

Rio - Após a eliminação diante do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense terá um período livre para se recuperar para as estreias na Libertadores e Brasileirão. O Tricolor terá mais tempo livre para treinar do que na pré-temporada, quando o elenco principal treinou apenas uma semana antes de estrear no estadual.

O objetivo inicial do Fluminense era a Recopa Sul-Americana. Para chegar minimamente em condições, os titulares foram a campo antes do prazo previsto inicialmente pela comissão técnica. O Tricolor foi campeão, mas o desempenho contra a LDU, do Equador, e nos clássicos contra Flamengo, Botafogo e Vasco não agradaram a torcida.

Durante o período sem jogos, o Fluminense focará em aprimorar a parte física. A falta de pré-temporada adequada causou lesões em jogadores como o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Marlon, o meia Ganso e os atacantes Douglas Costa e Cano. O técnico Fernando Diniz pretende ter força máxima e em plenas condições para a estreia na Libertadores.

Fora da fase final do Carioca, o Fluminense volta a campo no dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília), contra o Alianza Lima, do Peru, no Estádio Alejandro Villanueva, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Atual campeão da competição, o Tricolor é o cabeça de chave do Grupo A, que também conta com Cerro Porteño, do Paraguai, e Colo-Colo, do Chile.