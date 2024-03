Fluminense terá oportunidade de realizar a pré-temporada 'adiada' por conta do Mundial e Recopa - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 18/03/2024 12:01

Rio - O Fluminense deu adeus ao sonho do tricampeonato carioca e agora terá tempo de sobra para ajustar os erros antes da estreia na Libertadores. O Tricolor poderá realizar uma pré-temporada fora de época, mas adequada, algo que não conseguiu fazer no início do ano por conta das participações no Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana.

O último jogo oficial do Fluminense em 2023 foi contra o Manchester City, da Inglaterra, na final do Mundial de Clubes, no dia 22 de dezembro. O elenco tricolor ganhou férias logo em seguida e se reapresentou no dia 23 de janeiro de 2024, e a estreia dos titulares ocorreu uma semana depois, contra o Bangu, no dia 1º de fevereiro, pela 5ª rodada da Taça Guanabara.

Devido às férias, o elenco principal tricolor iniciou a pré-temporada no final de janeiro, quando a maioria dos times já estavam com mais rodagem. Flamengo e Vasco, por exemplo, chegaram a jogar torneios fora do país com o elenco principal, e jogaram algumas partidas do estadual com o time reserva. O Botafogo, por sua vez, poupou os titulares alguns jogos, mas jogou com força máxima desde o início do Carioca.

Ou seja, o time principal do Fluminense iniciou a temporada com cinco treinos concluídos em sete dias de "pré-temporada", enquanto os demais tiveram quase ou mais de um mês de treinamentos. O principal objetivo tricolor era a Recopa, e foi alcançado. Porém, a falta de ritmo pesou na reta final do Carioca, quando precisou intercalar com os jogos da Recopa contra a LDU, do Equador.



O Fluminense terá 18 dias de trabalho até a estreia na Libertadores, prevista para o dia 3 de abril. O atual campeão da América conhecerá o grupo nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), quando será realizado o sorteio, na sede da Conmebol, no Paraguai. O Tricolor será o cabeça de chave do Grupo A.