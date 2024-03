Fernando Diniz em entrevista coletiva após o empate entre Flamengo e Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/03/2024 10:58 | Atualizado 17/03/2024 11:14

Rio - O Fluminense precisava vencer por três gols de diferença, mas sequer saiu do empate em 0 a 0 com o Flamengo e se despediu do Campeonato Carioca. Após a eliminação, em entrevista coletiva no Maracanã, o técnico Fernando Diniz se irritou com questionamentos sobre suas escalações nos últimos jogos e não poupou as palavras.Uma das surpresas na equipe titular para o jogo de volta da semifinal foi a utilização de Marquinhos na lateral direita - na ida, o debate sobre o 11 inicial se deu por conta da dupla de meio-campo formada por Ganso e Renato Augusto, com apenas Martinelli de volante marcador, já que André cumpria suspensão. O técnico do Tricolor explicou sua escolha e desabafou em seguida."Marquinhos entrou para ter mais agressividade. Tentamos tudo que podíamos para deixar o time agressivo e solidário. O Flu foi solidário, com fome e corajoso. Esses três grandes jogadores voltaram hoje e fizeram falta semana passada. Não foi aquilo simplista e quase idiota que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Isso irrita", inicou Diniz."Aliás, hoje, para aqueles que gostam e ficam deformando opinião do torcedor, monte de problema no jogo passado, e vão no mais fácil. Hoje ninguém tem coragem de falar que colou ponta na lateral, volante na zaga, outro volante na zaga, outro atacante na lateral, mais um atacante no Renato Augusto", completou.