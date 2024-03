Recém-contratato, Marquinhos entrou em campo apenas duas vezes com a camisa do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Recém-contratato, Marquinhos entrou em campo apenas duas vezes com a camisa do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/03/2024 10:35

Rio - O técnico Fernando Diniz cogita mudança na equipe titular do Fluminense . Apesar de ter Guga como opção para o desfalque de Samuel Xavier, a ideia é escalar Marquinhos, atacante recém-contratato pelo clube, na lateral direita. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Marquinhos chegou ao Fluminense por empréstimo junto ao Arsenal, da Inglaterra, e entrou em campo duas vezes com a camisa tricolor até o momento: na vitória sobre o Madureira e na derrota para o Botafogo. Em ambas as oportunidades, saiu do banco de reservas.

Vale ressaltar que, além de Samuel Xavier, Diniz não poderá contar com os titulares Thiago Santos (suspenso por ter sido expulso no jogo de ida), Ganso e Cano (lesionados) . Marlon e Douglas Costa também não terão condições de jogo.

O Fla-Flu que decidirá um dos finalistas do Campeonato Carioca será neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã. No jogo de ida, o Flamengo dominou e venceu por 2 a 0, abrindo larga vantagem na briga pela classificação.

Agora, o Rubro-Negro entrará em campo podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final, já que tem a vantagem do empate no placar agregado por ter sido campeão da Taça Guanabara.