Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/03/2024 13:42

Rio - O Fluminense terá que superar obstáculos para chegar à final do Campeonato Carioca pelo quinto ano consecutivo. Já com quatro desfalques certos, o Tricolor pode ter mais dois para enfrentar o Flamengo, neste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta da semifinal. Ganso e Cano sofreram com problemas físicos na semana e podem desfalcar o time, segundo o "ge".

Ganso deixou o último clássico com o Flamengo sentindo dores na perna. Os exames não detectaram lesão, mas o jogador sofreu com dores na panturrilha direita durante as atividades nesta semana. Já Cano está com problema no joelho, o que também o tirou de alguns treinos. Lima e John Kennedy foram testados como substitutos durante os treinamentos.

Por outro lado, o Fluminense terá o retorno do volante André, que cumpriu suspensão na partida de ida por ter sido expulso na última rodada da Taça Guanabara. O jogador, no entanto, deve atuar na zaga. A dúvida fica por conta do companheiro. Felipe Melo e Manoel se revezaram na posição. O capitão tricolor também sentiu desconfortos, mas deve ficar à disposição.

É certo que o Fluminense terá os desfalques de Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, por lesão, além de Thiago Santos, suspenso pela expulsão na partida de ida. O Time de Guerreiros deve ir a campo contra o Flamengo escalado com: Fábio; Guga, Felipe Melo (Manoel), André e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

Com a derrota por 2 a 0 na partida de ida, o Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para garantir a vaga na final contra Nova Iguaçu ou Vasco. O Flamengo, por sua vez, pode perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão. O Tricolor é o atual bicampeão e busca o tricampeonato, que não acontece desde 1985.