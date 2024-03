Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/03/2024 17:39

Rio - O Fluminense tem uma dura missão para chegar na final do Campeonato Carioca de 2024. O Tricolor precisa vencer o Flamengo por três gols de diferença, neste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. O resultado necessário não é inédito para os tricolores, e já aconteceu oito vezes neste século.

A última vez que o Fluminense venceu o Flamengo por três ou mais gols de diferença aconteceu no ano passado. No jogo de volta da final do Carioca, o Tricolor venceu o Rubro-Negro por 4 a 1 e conquistou o título estadual. Esta, inclusive, foi a última vitória da equipe em clássicos. Desde então, foram 12 jogos, sete derrotas e cinco empates.

Em duas ocasiões neste século, o Fluminense venceu o Flamengo por mais de três gols de diferença. Em 2003 e 2018, goleou o rival por 4 a 0, ambas pelo Campeonato Carioca. Já nas outras seis vezes o placar foi de 3 a 0 ou 4 a 1.

As vitórias do Fluminense por três ou mais gols contra o Flamengo no século:

Flamengo 1 x 4 Fluminense - 09/06/2002 - Campeonato Carioca

Flamengo 0 x 3 Fluminense - 09/02/2003 - Campeonato Carioca

Flamengo 0 x 4 Fluminense - 15/03/2003 - Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 4 Fluminense - 03/04/2005 - Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 4 Fluminense - 10/02/2008 - Campeonato Carioca

Flamengo 0 x 3 Fluminense - 08/02/2014 - Campeonato Brasileiro

Fluminense 4 x 0 Flamengo - 24/02/2018 - Campeonato Carioca

Fluminense 4 x 1 Flamengo - 09/04/2023 - Campeonato Carioca