Sob o comando de Diniz, Fluminense terá que vencer por três gols ou mais de diferença para ir à final do CariocaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/03/2024 13:20 | Atualizado 16/03/2024 13:21

Rio - O Fluminense divulgou, no início da tarde deste sábado (16), a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Flamengo. A partida, que definirá o finalista do Campeonato Carioca, será no Maracanã, às 21h e o técnico Fernando Diniz terá alguns desfalques.