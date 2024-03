Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, viajou com Fred ao Paraguai, onde acontece o sorteio da Libertadores - Reprodução de Instagram

Publicado 18/03/2024 15:22

Luque, no Paraguai, onde ocorrerá o evento, na sede da Conmebol. O Fluminense estará representado pelo presidente, Mário Bittencourt, e pelo diretor de planejamento esportivo, o ídolo Fred, no sorteio dos grupos da Libertadores, nesta segunda-feira, às 20h . Os dois dirigentes viajaram a

Os dois não participaram do sorteio no ano passado, quando o coordenador administrativo, Marcelo Penha, foi o representante do Tricolor. No Paraguai, eles também foram à inauguração do Novo Museu da Conmebol.



Fluminense obrigatoriamente estará no Grupo A. Existe a possibilidade de o sorteio

Por ser o atual campeão da Libertadores, o. Existe a possibilidade de o sorteio colocar o Botafogo, que está no pote 4, como um dos adversários

O arquirrival cario é o único brasileiro que pode ficar no caminho tricolor na fase de grupos. Outra possibilidade é o time de Fernando Diniz enfrentar um clube que joga na altitude, já que o Bolívar, que está no pote 2, joga em La Paz, a 3.640 metros acima do nível do mar, e o Millionarios, que atua em Bogotá, a 2.625 m, está no 3.

Entretanto, há mais chances de o Fluminense encarar um argentino (são três no pote 3) e um chileno (três no pote 4).