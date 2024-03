Sorteio dos grupos definirá primeira parte do caminho dos clubes brasileiros até o troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 18/03/2024 12:19



Nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), a Conmebol realiza em sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio que define o chaveamento da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2024. O Brasil tem sete representantes, que entram como favoritos a levar mais um troféu. Fluminense , Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo Botafogo . O evento terá transmissão da ESPN.

No sorteio, as 32 equipes são divididas em quatro potes que seguem a ordem do ranking da Conmebol. Única exceção é feita aos times que vieram da fase prévia. Esses entram no Pote 4.



Os clubes serão repartidos em oito grupos, que terão um time de cada pote. Obrigatoriamente, por ser campeão continental, o Fluminense será alocado no Grupo A.



Clubes do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa da competição. Única ressalva novamente se dá sobre as equipes que disputaram a fase prévia. Esses times podem cruzar o caminho de compatriotas.



Um grupo da morte poderia ser formado por Palmeiras, Libertad, Rosario Central e Nacional-URU. Outra perspectiva é uma chave com São Paulo, Estudiantes de La Plata, Millonarios e Colo-Colo ou ainda Flamengo, Del Valle, San Lorenzo e Botafogo.



Vale lembrar que o campeão da Libertadores deste ano ainda disputa a Copa Intercontinental da Fifa, novo nome do popular Mundial de Clubes. A partir de 2025, o novo Mundial ganha uma versão quadrienal com novas regras e mais participantes. Veja quem já está garantido no novo torneio.





Veja os potes do sorteio da Libertadores 2024



Pote 1: Fluminense, Palmeiras, River Plate-ARG, Flamengo, Grêmio, Peñarol-URU, São Paulo e LDU-EQU.



Pote 2: Atlético-MG, Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Cerro Porteño-PAR, Estudiantes-ARG, Barcelona-EQU, Bolívar-BOL e Junior-COL.



Pote 3: San Lorenzo-ARG, The Strongest-BOL, Universitario-PER, Deportivo Táchira-VEN, Rosario Central-ARG, Alianza Lima-PER, Millionarios-COL e Talleres-ARG.



Pote 4: Caracas-VEN, Liverpool-URU, Huachipato-CHI, Cobresal-CHI, Botafogo, Palestino-CHI, Nacional-URU e Colo-Colo-CHI.





Calendário de jogos da fase de grupos





1ª rodada: 2 a 4 de abril

2ª rodada: 9 a 11 de abril

3ª rodada: 23 a 25 de abril

4ª rodada: 7 a 9 de maio

5ª rodada: 14 a 16 de maio

6ª rodada: 28 a 30 de maio