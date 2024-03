A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024 - Divulgação / Conmebol

A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024Divulgação / Conmebol

Publicado 15/03/2024 11:43 | Atualizado 15/03/2024 12:25

tem 25% de chances de enfrentar Flamengo ou Fluminense. Com o fim da fase preliminar, a Libertadores já conhece os 32 clubes que estarão no sorteio dos grupos, que acontece na segunda-feira (18), às 20 h (de Brasília). Último brasileiro classificado, o Botafogo, que superou Aurora e Red Bull Bragantino , está no pote 4 e

Pelas regras do sorteio, o Glorioso é o único brasileiro que pode cair em um grupo com clubes do mesmo país. Inclusive, essa possibilidade é grande (75%). Seria de 62,5% porque são cinco brasileiros cabeças de chave (além do Rubro-Negro e do Tricolor, pode enfrentar Grêmio, Palmeiras ou São Paulo). Entretanto, o Atlético-MG obrigatoriamente terá que ficar em um dos três grupos restantes (com LDU, Peñarol ou River Plate).



Por ser o atual campeão da Libertadores, o Fluminense ficará no Grupo A. O Tricolor e o Flamengo não podem encarar, por exemplo, o Atlético-MG, que está no pote 2. As regras do sorteio não permitem dois clubes do mesmo país, a não ser no caso de quem vem da fase preliminar.



Potes definidos! Assim estão divididos os clubes para o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.



É segunda-feira!



#GloriaEterna pic.twitter.com/YeNX0quZNR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 15, 2024

Por outro lado, a dupla Fla-Flu e o próprio Botafogo, podem ter que jogar duas vezes na altitude. Isso porque há a possibilidade de pegar o Bolívar, que está no pote 2 e joga em La Paz a 3.640 metros acima do nível do mar , e o Millionarios, que atua em Bogotá, a 2.625 m.



Inclusive, a Libertadores pode ter um grupo com Flamengo ou Fluminense, Botafogo, Bolívar e Millionarios.



Mas diante da disposição dos clubes nos potes para o sorteio dos grupos da Libertadores, o Rubro-Negro e o Tricolor têm maior possibilidade de encarar um argentino (são três no pote 3) e um chileno (três no pote 4).

Confira os potes para o sorteio da Libertadores





Pote 1

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Grêmio (Brasil)

LDU (Equador)

Palmeiras (Brasil)

Peñarol (Uruguai)

River Plate (Argentina)

São Paulo (Brasil)



Pote 2

Atlético-MG (Brasil)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Cerro Porteño (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Independiente Del Valle (Equador)

Junior de Barranquilla (Colômbia)

Libertad (Paraguai)



Pote 3

Alianza Lima (Peru)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Millonarios (Colômbia)

Rosário Central (Argentina)

San Lorenzo (Argentina)

Talleres (Argentina)

The Strongest (Bolívia)

Universitario (Peru)



Pote 4

Botafogo (Brasil)

Caracas (Venezuela)

Colo-Colo (Chile)

Cobresal (Chile)

Huachipato (Chile)

Liverpool (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

Palestino (Chile)