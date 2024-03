O lateral Escobar foi o jogador que mais se feriu no ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 15/03/2024 10:43

Operação "Hooligans", com o objetivo de prender responsáveis pelo atentado contra o ônibus do Fortaleza, no dia 22 de fevereiro. Ao longo da manhã, os agentes estão tentando cumprir sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão domiciliar. Recife - A Polícia Civil de Pernambuco realiza, nesta sexta-feira (15), a, no dia 22 de fevereiro. Ao longo da manhã, os agentes estão tentando cumprir

A polícia ainda não divulgou oficialmente o número de prisões que já conseguiu realizar, mas os primeiros suspeitos já começaram a chegar à delegacia. Um deles, inclusive, foi preso vestindo a camisa da Torcida Jovem do Sport, organizada suspeita de ter sido responsável pelo ataque.

Ao todo, 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães estão empenhados na operação, que é realizada pelo Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE).



O ataque

No dia 22 de fevereiro, o ônibus que transportava os jogadores do Fortaleza foi atacado de madruga com pedras e bombas após deixar a Arena Pernambuco, em Recife, onde a equipe enfrentava o Sport pela Copa do Nordeste. A emboscada aconteceu a 8km do estádio.

O atentado deixou seis jogadores do Fortaleza feridos. Os casos mais graves foram do lateral argentino Escobar, que precisou levar 13 pontos no rosto e teve trauma cranioencefálico, do goleiro João Ricardo, que tomou seis pontos na cabeça, e do zagueiro Tite, que passou por cirurgia para retirada de estilhaços de vidro da panturrilha. O lateral-direito Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha e o lateral-esquerdo Dudu tiveram ferimentos mais leves.

Punição ao Sport