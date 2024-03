Vini Jr em campo durante jogo do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Vini Jr em campo durante jogo do Real MadridPierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 14/03/2024 21:21 | Atualizado 14/03/2024 21:27

Espanha - Uma publicação do Real Madrid no Instagram irritou Vini Jr e gerou uma crise nos bastidores do clube dias antes da partida contra o Valencia, válida pelo Campeonato Espanhol. A postagem em questão levava uma foto de Vinícius e, logo abaixo, uma figurinha da evolução humana, do macaco para o homem. O atacante chegou ameaçar não entrar em campo após ver a postagem. A informação foi dada primeiro site Relevo, da Espanha.

Cabe mencionar que a figurinha em questão, logo abaixo da foto de Vini Jr, é do grupo de DJs israelenses Vini Vici. Eles usam como logotipo uma ilustração que mostra a evolução do macaco para um DJ.

Segundo o "ge", a postagem ficou no ar por duas horas, até Vinícius ver a imagem. Após isso, cobrou explicações e ameaçou não jogar a partida contra o Valencia.

O responsável por acalmar Vini e apaziguar a situação foi o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez. O clube também prometeu ao brasileiro que medidas seriam tomadas em relação aos responsáveis.