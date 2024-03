Letícia Bufoni representou o Brasil na estreia do skate nos Jogos Olímpicos, em 2021 - Reprodução/SporTV

Letícia Bufoni representou o Brasil na estreia do skate nos Jogos Olímpicos, em 2021Reprodução/SporTV

Publicado 14/03/2024 18:26 | Atualizado 14/03/2024 18:55

Rio - A Globo acertou a chegada da skatista Letícia Bufoni para a equipe de transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Campeã mundial e um dos grandes nomes do esporte do país, ela estará na capital francesa com repórteres da emissora durante o evento avaliando o desempenho dos atletas e trazendo atualizações

"Estou muito feliz em fazer parte do time da Globo nas transmissões do skate durante as Olimpíadas. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes em aceitar esse desafio. Já tive a oportunidade de competir nas Olimpíadas e sei muito bem a importância desse evento e o peso que nós atletas carregamos ao representar o nosso país. Agora, vou novamente, mas de uma maneira um pouco diferente, olhando o evento do lado de fora. É uma ansiedade um pouco diferente, mas tenho certeza que vai ser uma experiência incrível", disse.

Letícia Bufoni esteve presente ainda como atleta na primeira vez que o skate figurou como esporte olímpico, nos Jogos de Tóquio, em 2021. Pela emissora, fez sua primeira atividade como comentarista na final feminina da SLS (Liga Mundial de Skate Street), no ano seguinte.