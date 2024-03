Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe - AFP

Publicado 14/03/2024 17:26

Mike Tyson, que retornará aos ringues de boxe em 20 de julho, no At&T Stadium, no Texas (EUA) , compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o primeiro treino para a luta contra o youtuber e também lutador Jake Paul. Nas imagens, a lenda do esporte afirmou que "a diversão acabou de começar". Veja o vídeo:

‘It’s day 1…the fun has just begun’ pic.twitter.com/RUbzX1Coba — Mike Tyson (@MikeTyson) March 14, 2024

O histórico de Mike Tyson na sua carreira é impressionante. Em 58 lutas, ele teve 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, com apenas seis derrotas. Além disso, foi o campeão mundial dos pesos-pesados de 1986 a 1990. A última vez que esteve no ringue de boxe foi há quatro anos, quando empatou com Roy Jones Jr, em uma luta de exibição.

Já Jake Paul venceu nove vezes, sendo seis por nocaute e perdeu apenas uma na carreira. O youtuber tem em seu histórico uma vitória contra a lenda do MMA, o brasileiro Anderson Silva.