Ben White é um dos destaques do ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 14/03/2024 16:18

Londres - O técnico Gareth Southgate divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos de Data Fifa da Inglaterra contra Brasil e Bélgica, e uma ausência, além dos lesionados, chamou atenção. O zagueiro/lateral-direito do Arsenal, Ben White, pediu para não ser chamado.

Southgate, em entrevista coletiva, não entrou em detalhes sobre a vontade do jogador, mas afirmou que recebeu a notícia de Edu Gaspar, diretor dos Gunners.

"Recebemos uma ligação do Edu na semana passada e ele disse que Ben (White) não queria ser considerado para a seleção da Inglaterra neste momento. Para mim é uma grande pena. É um jogador que levamos para a Euro, que levamos para a Copa do Mundo e falei com ele depois do Catar porque queria chamá-lo", disse o técnico da seleção inglesa.



Ben White já enfrentou problemas com a camisa da Inglaterra. Na Copa do Catar, em 2022, o defensor deixou a delegação e retornou ao país alegando problemas pessoais sem sequer ter entrado em campo na fase de grupos. Questionado sobre relação abalada com o atleta, Southgate desconversou e reafirmou que as portas estão abertas.

"Não há nenhum problema entre nós. Quero a porta bem aberta. Ele estaria nesta equipe, mas não está disponível para nós e tenho que me concentrar em quem pode nos ajudar", destacou.

Brasil e Inglaterra se enfrentam no próximo dia 23, sábado, em Wembley, em Londres.