Patrick, meia do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 14/03/2024 13:34

Rio - Sem espaço no Atlético-MG, o meia Patrick pode se transferir para o futebol carioca. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, representantes do jogador de 31 anos receberam sondagens de Vasco e Fluminense nos últimos dias.

Apesar de ainda não ter sido procurado, o Atlético-MG vê com bons olhos uma possível saída de Patrick. O jogador tem contrato com o Galo até o fim de 2025 e recebe um salário de aproximadamente R$ 800 mil mensais, mas não vem sendo utilizado por Felipão e está fora dos planos.

No caso do Fluminense, essa não foi a primeira sondagem. No início de fevereiro, o clube chegou a buscar informações sobre o jogador a pedido do técnico Fernando Diniz, mas não avançou para uma negociação.

Na atual temporada, Patrick disputou apenas três partidas e soma 120 minutos em campo. Antes de chegar ao Atlético-MG, ele também vestiu as camisas de São Paulo, Internacional, Sport, Goiás, Caxias.