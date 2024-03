Vini Jr, camisa 7 do Real Madrid, luta contra o racismo assiduamente na Espanha - Jose Jordan / AFP

Publicado 14/03/2024 12:01 | Atualizado 14/03/2024 12:02

Espanha - Atacante do Real Madrid, Vini Jr se manifestou sobre os atos racistas de torcedores do Atlético de Madrid antes do duelo com a Inter de Milão , pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Mesmo sem o time do brasileiro envolvido na partida, ele foi chamado de chimpanzé no entorno do Estádio Metropolitano. O camisa 7 do clube merengue pediu punição à Uefa.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles (Champions League e UEFA). É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente!", escreveu Vini Jr, nas redes sociais.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

De acordo com o jornal espanhol 'As', um grupo de torcedores puxou o canto contra o brasileiro enquanto aguardava a chegada do ônibus do Atlético de Madrid. A torcida cantava para exaltar o clube ("Alé, alé, alé, Atleti te amo, contigo até o final"), mas alguns presentes mudaram a letra para ofender Vini Jr: "Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé".

A LaLiga também se posicionou e garantiu que vai denunciar ao Ministério Público da Espanha os cantos racistas dos torcedores, mesmo que o episódio tenha acontecido em um torneio não organizado pela entidade.



"LaLiga denunciará perante a Procuradoria de Combate ao Ódio os lamentáveis cânticos racistas contra Vinicius Jr. antes do jogo de ontem da Uefa Champions League entre o Atlético de Madrid e a Inter de Milão, mesmo que o jogo seja em outra competição e mesmo que os cânticos tenham ocorrido fora do estádio. LaLiga está muito empenhada em fazer do futebol um espaço livre de ódio e continuará combatendo implacavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio... seja qual for a competição", afirmou a LaLiga, em comunicado.

Vini Jr já havia sido alvo de racismo anteriormente pela torcida do Atlético de Madrid. Em setembro de 2022 ele foi chamado de macaco durante o clássico no estádio. Nesta temporada, foi novamente chamado de macaco, mas na chegada do Real Madrid ao Metropolitano.



Já em janeiro do ano passado, torcedores do clube espanhol penduraram um boneco em um viaduto, simulando o enforcamento do camisa 7 do Real Madrid antes de clássico. Os sócios, inclusive, foram identificados e suspensos pelo Atleti, além de serem banidos dos estádios por dois anos e receberem multa de 60 mil euros.