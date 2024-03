Torcida do Vasco lota arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/03/2024 18:33

Rio - O órgão responsável pela administração do Maracanã soltou uma nota, na tarde desta quinta (14), confirmando o jogo entre Nova Iguaçu x Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, no domingo, às 16h, no estádio. Além disso, o consórcio criticou o Vasco, alegando que o Cruz-Maltino tirou proveito da situação para se "vitimizar".

Na noite da última quarta (13), o Consórcio Fla-Flu se defendeu das acusações alegando que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) definiu o palco da partida entre as equipes antes de responder o pedido do clube da Baixada.



Leia a nota do consórcio:

O Consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no Estádio Jornalista Mário Filho.



A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do Consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte dos envolvidos.



A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado.



Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida - tudo isso para atacar o Consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado.



A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente, e esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório.

ENTENDA O CASO

A novela entre Nova Iguaçu, Vasco e o Maracanã começou na última quarta (13). Isso porque, inicialmente, a Ferj confirmou que a partida entre as duas equipes seria realizada no Estádio Raulino de Oliveira , por falta de sem resposta do consócio que administra o estádio. A Laranja Mecânica da Baixada havia pedido para realizar o segundo jogo da semifinal no Maracanã.