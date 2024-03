Novak Djokovic é o tenista número um do ranking da ATP - AFP

Publicado 14/03/2024 21:50

EUA - Após ser surpreendido ainda na terceira rodada de Indian Wells por Luca Nardi, número 123 do ranking da ATP, o tenista Novak Djokovic desistiu da participação do Miami Open, um dos grandes torneios do circuito. O atleta comentou sobre sua atuação na derrota, projetou apenas campanhas em Grand Slams e nos Jogos de Paris, e destacou a ausência de títulos na temporada.

"Mereceu ganhar. Eu fiquei mais surpreso com o meu nível. Eu fui muito, muito mal. Essas duas coisas vieram juntas. Ele estava tendo um ótimo dia, e eu, um péssimo. Resultou em algo negativo para mim", lamentou o sérvio.

Esta será a segunda edição consecutiva que o líder do ranking não disputará o Masters 1000 de Miami, que terá início no dia 22 de março. Em 2023, ficou fora por não ter se vacinado contra a Covid-19, obrigatoriedade por parte dos atletas. Sua volta ao circuito deve ser em Monte Carlo, na França, em abril.

"Sem títulos este ano. É algo que não estou acostumado. Eu comecei as temporadas durante quase toda minha carreira ganhando um Grand Slam, ou o torneio de Dubai. Mas tudo bem, é parte do esporte, você tem que aceitar. Alguns você ganha, outros você perde. Com sorte, eu ganharei alguns mais."

Novak Djokovic, em entrevista concedida ao executivo divulgada nesta quinta-feira (14), confirmou que seu foco será os grandes torneios. Em junho, o sérvio terá Roland Garros, e, no mês seguinte, os Jogos Olímpicos de Paris.

"Meu objetivo é ganhar todos os torneios que jogar, e não jogo muitos. Acho que mereci o direito de não disputar a temporada inteira, depois de tantos anos, o que dá uma sensação boa porque posso escolher, selecionar os que quero participar. Grand Slams são os que valem mais, claro, na história do nosso esporte, então é onde quero dar o meu melhor, além dos Jogos Olímpicos. Quero jogar menos e focar nos grandes eventos."