Alberth Elis, do Bordeaux, tem passagens pela seleção de HondurasReprodução de Instagram

Publicado 14/03/2024 18:25

O atacante hondurenho Alberth Elis, que, já consegue falar. Ainda assim, a saúde do jogador do Bordeaux, da França, ainda requer cuidados, de acordo com o técnico da equipe, Albert Riera.

Elis recebeu uma forte pancada na cabeça durante a partida contra o Guingamp, pela segunda divisão francesa, no dia 24 de fevereiro. Devido à lesão, ele passou por cirurgia e ficou em coma induzido por quatro dias.



"Ele está começando a progredir. Está bem. Ele fala, entende tudo, mas são coisas com as quais é melhor ter cuidado", afirmou o técnico do Bordeaux.

Do hospital, ele foi encaminhado por uma clínica particular, recebendo visita dos companheiros. Albert Riera diz que o visita toda semana.



"É raro que coisas assim aconteçam, então você não sabe como vai ser. Ouvimos histórias que aconteceram, como a de (Sergio Rico), o goleiro do PSG, que esteve em coma durante 25 dias" completou.