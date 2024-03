Mascote do Inter é acusado de importunação sexual - Divulgação/Internacional

Publicado 14/03/2024 16:47 | Atualizado 14/03/2024 16:48

admitiu ter beijado a repórter Gisele Kümpel, uma das mulheres que o acusa. Segundo ele, a atitude foi para "tirar onda" com a jornalista, que trabalha para um veículo especializado na cobertura do Grêmio, após um dos gols do Inter. Porto Alegre - Indiciado nesta quinta-feira (14) por importunar sexualmente duas mulheres no Gre-Nal do dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio , o intérprete do mascote do Internacional, que trabalha para um veículo especializado na cobertura do Grêmio, após um dos gols do Inter.

"Com os homens que estavam ali (jornalistas), ele tirou onda dando pequenos chutinhos nos calcanhares, fazendo outras brincadeiras. Com a mulher, ele tira onda dando um beijo à força, abraçando à força, pegando pela cintura à força, roçando nos seios", disse a delegada Cristiane Ramos, responsável pela investigação do caso, ao "ge".

Além da repórter, uma torcedora do Internacional também acusou o homem que interpreta o mascote por importunação sexual no mesmo jogo , após pedir uma foto com ele. A delegada reforçou que, caso outras mulheres tenham vivido situação parecida com o acusado, podem procurar a polícia.

"A partir desse indiciamento, é possível que outras mulheres que também se sentiram importunadas sexualmente, que ele também possa ter beijado à força, acessado o corpo, passado a mão, enfim, que venham procurar a polícia. É importante que elas venham", declarou.

Até o momento, a polícia ainda não divulgou a identidade do homem que trabalha vestido como Saci. O Inter afastou o funcionário até a conclusão das investigações.