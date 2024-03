Jordan Henderson em ação durante jogo do Liverpool - Foto:Divulgação/Liverpool

14/03/2024

Holanda - Jordan Henderson foi o primeiro jogador de renome a sair da Arábia Saudita, após o boom de contratações dos clubes na última temporada. Em entrevista ao jornal holandês "Parool", o volante inglês diz que se arrependeu de ter ido jogar no país, mais precisamente no Al-Ettifaq, por não se adaptar ao futebol local.

"Durante esses cinco meses na Arábia Saudita eu aprendi muito sobre mim. Quais são minhas motivações? Por que jogo futebol? Agora sei que levo o futebol no sangue. A concorrência na Arábia Saudita está se desenvolvendo e será maior, mas não me convém neste momento. Cometi um erro indo para lá", disse Henderson.



Após sua experiência má sucedida no clube saudita, o jogador acertou sua rescisão com o Al-Ettifaq e retornou à Europa para jogar no Ajax . Na Holanda, além do campeonato nacional, o volante pode voltar a jogar as competições europeias, já que o clube holandês está atualmente disputando a Liga Conferência.

"Voltei para viver as noites europeias como contra o Aston Villa (pela Liga Conferência). Quando a gente me vaia, me dá uma motivação extra. Demonstrar que os críticos estão errados é um fio condutor na minha carreira. É a minha forma de expressar emoções", completou Henderson.

Recentemente , o jogador voltou a ser convocado para a seleção da Inglaterra . Ele disputará os amistosos contra o Brasil, no dia 23, e contra a Bélgica, no dia 26.

Henderson deixou o Liverpool após 12 temporadas no clube. A pedido do técnico do Al-Ettifaq, e ex-companheiro nos tempos de time inglês, Steven Gerrard, a equipe saudita contratou o jogador. Sua transferência, inclusive, foi alvo de críticas pela comunidade LGBTQIA+, já que o volante é um ativista pela causa e a Arábia Saudita é conhecida por proibir a homossexualidade.

Na Arábia, ele disputou 19 jogos, dando cinco assistências e não marcando nenhum gol.