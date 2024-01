Jordan Henderson posa para foto com a camisa do Ajax, da Holanda - Foto: Divulgação/X @AFCAjax

Holanda - A passagem de Jordan Henderson pelo futebol saudita durou menos de seis meses. Nesta quinta-feira, 18, o Ajax anunciou a chegada do meio-campista inglês. O jogador rescindiu com Al-Ettifaq e firmou contrato com o clube holandês válido até o dia 30 de junho de 2026.

Cabe lembrar que, na semana passada, o jornal 'The Athletic' havia noticiado que Henderson estava arrependido de ter trocado o Liverpool pelo Al-Ettifaq. Ídolo e capitão dos Reds, o meia transferiu-se para o time da Arábia Saudita no dia 27 de julho de 2023.

Por lá, o jogador entrou em campo 19 vezes, deu cinco assistências e não marcou nenhum gol. Henderson ainda chegou a ser treinado no Ettifaq por Steven Gerrard, outro ídolo do Liverpool. No entanto, não se adaptou ao país.

No início da temporada, o time de Amsterdã viveu uma grande crise. O Ajax chegou a brigar contra o rebaixamento no Holandês e, em dezembro, foi eliminado da Copa da Holanda por uma equipe amadora. No entanto, conseguiu se recuperar no campeonato nacional e hoje ocupa a quinta colocação.