Diego Costa, atacante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Diego Costa, atacante do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2024 22:20

Rio - Após deixar o Botafogo, o atacante Diego Costa, de 35 anos, pode atuar no Fortaleza em 2024. O nome do atacante foi oferecido ao clube nordestino, que avalia a possibilidade de contratá-lo. As informaçõe são do portal "GE".

Para a posição, o Fortaleza tem atualmente dois jogadores: o argentino Juan Martín Lucero, de 32 anos, e Thiago Galhardo, de 34 anos. Diego Costa atuou no Botafogo na última temporada, entrando em campo em 15 partidas e anotando dois gols.

Nascido no Sergipe, Diego Costa fez carreira no futebol europeu, atuando em clubes importantes como Atlético de Madrid e Chelsea. Ele disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção espanhola.