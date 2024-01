Rodrigo Caetano é alvo da CBF - Foto: Pedro Souza/Atlético

Publicado 18/01/2024 19:56

Rio - Um dos nomes ventilados para trabalhar como dirigente na seleção brasileira, Rodrigo Caetano revelou que não recebeu nenhuma proposta oficial da CBF. Em entrevista ao programa "CNN Esportes S/A", ele comentou sobre a possibilidade de trabalhar com o técnico Dorival Júnior.

"Seria uma grande honra, um desafio. Mas é algo que certamente é o desejo de qualquer profissional e também algo distante nesse momento", afirmou Caetano, que atualmente trabalha como diretor de futebol do Atlético-MG.

Com passagens por diversos clubes da elite do futebol nacional, ele disse que a lembrança em torno do seu nome para trabalhar na CBF se deve à ligação profissional que ele tem com o atual técnico da seleção brasileira.

"Creio que muito dessa especulação tenha sido por conta do trabalho que já realizei em clubes com o Dorival e fico muito feliz com a escolha dele. Tenho certeza que a seleção brasileira está em boas mãos", disse.

No final do ano passado, Rodrigo Caetano esteve cotado para trabalhar como diretor de futebol do Corinthians. O dirigente, porém, preferiu não dar prosseguimento às negociações e optou por permanecer no Atlético-MG, onde tem contrato até o final de 2026.