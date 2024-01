Pastor está na mira do Botafogo - Divulgação/Farense

Publicado 18/01/2024 21:21

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do português Wilson Manafá, de 29 anos, porém, de acordo com o jornal lusitano "Record", o Alvinegro segue em busca de mais reforços para o setor. O interesse seria em David Pastor, de 23 anos, que defende o Farense.

Revelado pelo Londrina, o paulista passou para a Ferroviária antes de migrar para o futebol português em 2021. Ele defendeu o Leixões, o Portimonense e o Farense. Na temporada atual, entrou em campo em 16 jogos.

Atualmente, o Botafogo conta com três nomes para o setor: Manafá, recém-contratado, Rafael, ainda se recuperando de lesão no joelho direito, e Mateo Ponte, à disposição da seleção uruguaia para o Pré-Olímpico. Na estreia do Carioca, o Alvinegro atuou com três zagueiros e Tchê Tchê fez função de ala.