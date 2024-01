Lucas Halter também reforçou objetivo do Botafogo de ficar entre os quatro primeiros colocados - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Halter também reforçou objetivo do Botafogo de ficar entre os quatro primeiros colocadosVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2024 11:29

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , o zagueiro Lucas Halter fez seu primeiro jogo com a camisa alvinegra na vitória sobre o Madureira, por 1 a 0 , pelo Campeonato Carioca. Ele formou o trio de zaga com Danilo Barbosa e Alexander Barboza, e avaliou a estreia como positiva.

"Nossa forma física não é ideal, mas o tanto que se empenhou e dedicou, ficou nítido. Eu e Alexander não tínhamos jogado, mas treinamos juntos, conversamos bastante. Foi bom estar com ele. Minha atuação foi segura, mas o mais importante foi a vitória do grupo", ponderou.

Além disso, Lucas Halter reforçou o objetivo do Botafogo de ficar entre os quatro primeiros colocados no Cariocão. Na última temporada, o Alvinegro ficou em 5º e disputou a Taça Rio.

"A gente tem como objetivo estar entre os 4, pelo regulamento que é. Sabemos que temos capacidade e poder para chegar lá. Vamos focar nisso o dia a dia para classificar", declarou o zagueiro.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Bangu, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.