Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Estádio Nilton Santos é a casa do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 17/01/2024 17:07 | Atualizado 17/01/2024 17:09

Rio - Nesta quarta-feira, 17, o Botafogo anunciou que as redes do Estádio Nilton Santos terão o desenho da Estrela Solitária, que é um dos símbolos do clube. Veja como ficou na foto abaixo:

Rede do Estádio Nilton Santos com a Estrela Solitária Foto: Vítor Silva/Botafogo

Esta, vale mencionar, é uma novidade em relação aos últimos anos. Nas temporadas passadas, o Botafogo usou as redes no mesmo formato, mas com o desenho de listras pretas e brancas.

Em tempo: a estreia do novo desenho da rede acontecerá já nesta quarta-feira, 17. Isso porque o Glorioso enfrentará o Madureira, às 19h de hoje, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.