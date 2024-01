Igor Coronado é o camisa 10 do Al-Ittihad - Divulgação / Al-Ittihad

Publicado 17/01/2024 13:56

Rio - O Botafogo segue em busca de reforços e avaliando as possibilidades no mercado. O Alvinegro sondou o meia Igor Coronado, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. O jogador negocia uma rescisão amigável com o clube saudita, mas não é uma situação simples.

Outros clubes brasileiros sondaram a situação do jogador. O Corinthians seria o favorito para contratá-lo e aposta na boa relação de Thiago Gasparino, chefe do Centro de Inteligência do Futebol do clube (Cifut), com Rafael Brandino, empresário do meio-campista.

Igor Coronado, de 31 anos, tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2025. O jogador recebe cerca de R$ 2 milhões mensais. O meio-campista já está em sua terceira temporada com o clube saudita e soma 71 jogos, 16 gols e 32 assistências. Na temporada 2023/24, são 17 jogos, cinco gols e sete assistências.

O Botafogo já acertou com o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, o lateral Manafá e os atacantes Savarino e Jeffinho. O Alvinegro estreia na temporada de 2024 nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos.