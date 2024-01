Victor Cuesta viveu temporada de altos e baixos no Botafogo em 2023 - Vitor Silva / Botafogo

Victor Cuesta viveu temporada de altos e baixos no Botafogo em 2023Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2024 10:44

Salvador - O Bahia tem interesse na contratação do zagueiro Victor Cuesta, do Botafogo , para a temporada de 2024. O defensor não ficará no clube carioca, e o time baiano já enviou proposta para contar com o atleta, de acordo com o 'ge'.

No Botafogo, o argentino viveu um 2023 de altos e baixos, assim como a maioria do elenco. John Textor, dono da SAF do time carioca, pretende mudar o perfil dos atletas para esta temporada e, por isso, não deseja permanecer com o zagueiro.

Ainda segundo o 'ge', o Alvinegro teria outra proposta na mesa, de um clube dos Estados Unidos. Por isso, o Bahia aguarda uma resposta. Com a indefinição sobre o futuro, Cuesta não se reapresentou com o elenco para a disputa do Cariocão.

O Bahia busca a contratação do zagueiro desde o ano passado, quando ainda estava emprestado ao Botafogo. Foi, inclusive, enviada uma proposta de compra ao Internacional, clube que tinha posse dos direitos do atleta. Contudo, Cuesta optou por renovar o vínculo com o Alvinegro até o fim deste ano.