Diego Hernández busca mais espaço no Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2024 15:32

Rio - O atacante uruguaio Diego Hernández busca maior minutagem em 2024. Ele chegou ao Botafogo na última temporada, mas não conseguiu ter sequência com a camisa alvinegra. Agora, terá no Campeonato Carioca a chance de mostrar seu futebol.

O clube teve somente dez dias de preparação antes da estreia na competição, nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Nilton Santos, e a tendência é que o técnico Tiago Nunes rode o elenco para que todos estejam bem fisicamente para a estreia na Libertadores.

"Atualmente, estou me sentindo em casa. Isso é muito bom para um jogador novo, que vem de fora. Agora, é seguir treinando para estar preparado quando a oportunidade surgir", declarou o uruguaio, em entrevista exclusiva ao 'ge'.

"Estou me empenhando muito forte para que possa receber mais oportunidades e dar o meu melhor dentro de campo, colocando em prática aquilo que o professor Tiago Nunes vem passando", completou Diego Hernández.

O Botafogo pagou cerca de R$ 12,5 milhões de reais ao Montevideo Wanderers pelo jovem atacante, e espera que o desempenho do atleta seja melhor em 2024. O camisa 77, que jogou a última edição dos Jogos Pan-Americanos pelo Uruguai, optou por não participar do pré-Olímpico em busca de mais espaço no Alvinegro.